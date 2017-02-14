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Україна планує ввести нові мита для товарів з Росії

03:04, сьогодні 859 Читать новость на русском
Нові мита проти Росії
Нові мита проти Росії

Україна буде запроваджувати додаткові мита для російських товарів у разі невиконання Росією рішення Світової організації торгівлі щодо транзиту товарів.

Про це в ефірі Громадського повідомила заступниця міністра економічного розвитку Наталія Микольська.

Ми можемо говорити з достатньо високою ймовірністю, що Росія не виконає рішення СОТ добровільно у разі, якщо воно буде на користь України. Тому в такому разі ми будемо використовувати механізм відкликання поступок. Це означає, що Україна матиме право скасувати по відношенню до Росії певні блага, які ми їм надаємо. Наприклад, ми зможемо застосувати додаткові мита на товари з РФ, встановити якісь квоти та інше,
– розповіла Наталія Микольська.

Заступниця міністра зазначила, що українська сторона намагалася домогтися скасування обмеження транзиту з боку РФ на стадії консультацій, однак отримала відмову.

Представниця Мінекономрозвитку додала, що через заборону перевезення товарів територією РФ, Україна майже втратила ринок Казахстану та Узбекистану.

"96,6% українських товарів в Казахстан постачаються транзитом через РФ, 82,8% — в Узбекистан", – повідомила вона.

Нагадаємо, Україна подала позов проти РФ у Світову організацію торгівлі через обмеження транзиту.

Теги: Україна-Росія Україна СОТ Міністерство економічного розвитку і торгівлі мито
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