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Україна представить новий бойовий гелікоптер на міжнародній виставці в ОАЕ

19:53, сьогодні 1978 Читать новость на русском
Гелікоптер
Гелікоптер / military-informant

Державна компанія "Укрінмаш", що входить до складу концерну "Укроборонпром", представила концепт нового легкого ударного вертольота "КТ-112" на виставці iDEX 2017 в Абу-Дабі.

Нова модифікація "КТ-112УД" є поліпшеною версію вертольота "КТ-112" Кадет розробки "КБ Вертикаль". Про це повідомляє Military informant.

Це багатофункціональний, ударний вертоліт з протитанковим ракетним комплексом "Бар'єр-В" і ракетами класу "повітря-повітря". Призначений для ураження повітряних цілей інших вертольотів або безпілотників.

Згідно з повідомленням, новий вертоліт оснащений 2 двигунами Rotax 914, що дозволить розвивати вертольоту максимальну швидкість в 200 кілометрів на годину.

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При повній злітній масі до 1000 кілограм, вертоліт "КТ-112УД" буде здатний нести комплекс керованого протитанкового озброєння типу "Бар'єр-і" ракети класу "повітря-повітря" типу "Стріла-2/Голка". Вертоліт також буде оснащуватися кулеметом 7,62 міліметра.

Експерти відзначили, що функціонал нового українського вертольоту застосовувати для ураження нерухомих і рухомих сучасних броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню. У тому числі, з динамічним захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих вогневих точок, танк в окопі, легкоброньованих об'єктів та вертольотів.

Теги: Україна Зброя ОАЕ Укроборонпром
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