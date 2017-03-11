В суботу, 11 березня, Україна припинила відбір газу зі сховищ, а замість цього стала його закачувати.

Про це повідомив голова PR-департаменту державного холдингу "Укртрансгаз" Максим Білявський на своїй сторінці у Facebook.

"Україна припинила відбір газу зі сховищ та розпочала його закачування: 4,5 мільйони кубометрів на добу", – написав він.

Комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у своєму Facebook додав, що у сховищах залишилося більше 8 мільярдів кубометрів газу при комфортному мінімумі у 5 мільярдів кубометрів газу.

"Тобто запас – 3 мільярдів кубометрів газу. І тут я не можу не згадати, як нам восени говорили, що ми повинні купити і закачати на 2,5 мільярдів кубометрів газу більше. Тобто якби ми тоді послухали, то зараз би в сховищах було б 10,5 млрд, на 5,5 млрд більше комфортного мінімуму. Я розумію, що "запас кишеню не прожжет", але додаткові 2,5 млрд кубів газу – це близько півмільярда доларів США ", – зазначив Вітренко.

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Нагадаємо, Україна налагодила імпорт природного газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі, також заплановане відкриття газового коридору з Румунії.