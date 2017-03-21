17:27
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 15:00: Побиття за український прапор. Аудитор для НАБУ
Випуск новин
17:16, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

Україна провела нові успішні запуски ракет: фото і відео

17:27, сьогодні 0
Запуск ракет
Запуск ракет / РНБО

Військовослужбовці ЗСУ провели випробувальні запуски українських ракет.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

На випробуваннях був присутній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

Як відомо, ракети були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України.

Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі,
– зазначив Турчинов.

Секретар РНБО додав, що під час випробувань була проведена перевірка системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності.

"Вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні Сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання", – підкреслив він.

Читайте також: "Укроборонпром" успішно випробував бойові модулі для БМП

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Поліція "накрила" бордель у Запоріжжі
 3 жовтня 2016 , 16:27
Готівковий курс валют 16 січня: євро коштує понад 30 гривень, долар близько
16 січня , 20:02
Експерт розповів про можливі наслідки візиту Тіллерсона до Росії
 сьогодні , 18:51
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук