Україна провела нові успішні запуски ракет: фото і відео

Військовослужбовці ЗСУ провели випробувальні запуски українських ракет.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

На випробуваннях був присутній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

Як відомо, ракети були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України.

Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі,

– зазначив Турчинов.

Секретар РНБО додав, що під час випробувань була проведена перевірка системи керування ракетами та точності ураження цілей на максимальній дальності.

"Вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні Сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання", – підкреслив він.

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