Україна відмовилася від мобілізації, – Порошенко

Україна зберігає призов на строкову військову служби, але відмовилась від мобілізації.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час промови на оперативних зборах ЗСУ у Києві.

"В минулому році був сформований потужний оперативний резерв першої черги за рахунок особового складу, який отримав бойовий досвід і зараз демобілізований, але він добре мотивований, високо професійний і патріотичний. І в той же час ми зберігаємо призов на строкову військову службу", – сказав Порошенко.

Глава держави додав, що оперативний резерв складає понад 130 тисяч військових.

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До слова, Петро Порошенко повідомив, що у 2017-му році на розробку і закупівлю нових зразків озброєння передбачено приблизно 9 мільярдів гривень.