Україна вироблятиме натівську зброю

Державний концерн "Укроборонпром" спільно з американською компанією Aeroscraft досягли домовленості щодо виробництва в Україні стрілецької зброї за стандартами НАТО,

Як зазначається на сайті концерну, такі домовленості є результатом підписаного Меморандуму про співпрацю між двома компаніям.

"Першою зброєю, що за пілотним проектом буде виготовлена в Україні стане автоматична гвинтівка М16 моделі WAC47. Виготовлення зброї за стандартом НАТО є важливою частиною розвитку та реформування українського ОПК", – розповів на прес-конференції очільник ДП "Укроборонсервіс", що входить до складу "Укроборонпрому" та займатиметься виготовленням зброї, Сергій Микитюк.

Заступник глови "Укроборонпрому" Володимир Коробов своєю чергою додав, що перехід на міжнародні стандарти НАТО є частиною стратегії реформування та розвитку вітчизняного оборонного комплексу.

Як відомо, Aeroscraft – відома компанія, яка спеціалізується на виробництві інноваційних повітряних суден, сторожевих веж та стрілецької зброї.

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