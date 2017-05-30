19:32
30 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, 29 травня
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, 29 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 18:00: Угода про асоціацію Україна-ЄС. Шахта
Випуск новин
19:25, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська митниця почала затримувати техніку Meizu

19:29, сьогодні 31
Українська митниця затримує вантажі з технікою Meizu
Українська митниця затримує вантажі з технікою Meizu / Vl.sfs.gov.ua

Українська митниця почала затримували при проходженні контролю техніку Meizu та Xiaomi. Усе тому, що власники цих торгових марок звернулися до митниці із заявою про порушення прав.

Про це пише Аin.ua із посиланням на джерела.

Зазначимо, що відповідно до статті 398 Митного кодексу України, права інтелектуальної власності охороняються на підставі заяв правовласників, в цьому випадку – дистриб'юторів торговельних марок.

Читайте також: Митниця може не впустити в Україну низку товарів, придбаних за кордоном: з’явився список

У митному реєстрі перераховані торгові марки та особи, які є їх офіційними представниками. Тож, оформляючи посилку, митниця може перевірити, чи внесена торгова марка до реєстру, та чи є одержувач товару серед імпортерів у реєстрі, та виявити "ознаки порушення прав інтелектуальної власності". Якщо вони є, то митниця ставить оформлення на паузу до 10 робочих днів і зв'язується з правовласником.

Так, правовласник Meizu звернувся до митниці із заявою про порушення прав. Письмові звернення до ДФС щодо Meizu підписані Вікторією Цитович, яка раніше була директором "Цитрус Трейд", а зараз вказана у митному реєстрі як представник ТМ Meizu в Україні.

Днями з'явилася інформація про те, що таких же заходів вживає правовласник Xiaomi. Про випадки призупинення оформлення посилок повідомляли в співтоваристві Xiaomi Mi Community (займається підготовкою, локалізацією програмного забезпечення MIUI, на якому працюють телефони і планшети Xiaomi/Mi).

Теги: Україна Державна митна служба
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новий тренд: де купити яскраві шкарпетки від українського виробника
сьогодні, 19:02 Новий тренд: де купити яскраві шкарпетки від українського виробника
Настя Сукач 155
Неприпустиме історичне рейдерство Путіна: як діяти Україні
сьогодні, 17:07 Неприпустиме історичне рейдерство Путіна: як діяти Україні
Микола Давидюк 2291
Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні
сьогодні, 16:06 Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні
Яніна Ткачук 3864
Путин
сьогодні, 15:15 Путин "развел" Макрона, как котенка!
Блог Соцмережі 6479
Кошмарный дипломатический провал Трампа
сьогодні, 13:03 Кошмарный дипломатический провал Трампа
Іван Яковина 2657
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Аваков відповів на заяву бойовиків про замовника вбивств "Гіві" та "Мотороли"
 7 квітня , 17:11
"Нафтогаз" ризикує збанкрутувати, якщо програє суд "Газпрому"
 22 березня , 12:45
На V Lviv Media Forum презентували книгу репортажів "Вбити дракона. Українські революції"
26 травня , 12:49
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук