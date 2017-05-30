Українська митниця почала затримувати техніку Meizu

Українська митниця почала затримували при проходженні контролю техніку Meizu та Xiaomi. Усе тому, що власники цих торгових марок звернулися до митниці із заявою про порушення прав.

Про це пише Аin.ua із посиланням на джерела.

Зазначимо, що відповідно до статті 398 Митного кодексу України, права інтелектуальної власності охороняються на підставі заяв правовласників, в цьому випадку – дистриб'юторів торговельних марок.

Читайте також: Митниця може не впустити в Україну низку товарів, придбаних за кордоном: з’явився список

У митному реєстрі перераховані торгові марки та особи, які є їх офіційними представниками. Тож, оформляючи посилку, митниця може перевірити, чи внесена торгова марка до реєстру, та чи є одержувач товару серед імпортерів у реєстрі, та виявити "ознаки порушення прав інтелектуальної власності". Якщо вони є, то митниця ставить оформлення на паузу до 10 робочих днів і зв'язується з правовласником.

Так, правовласник Meizu звернувся до митниці із заявою про порушення прав. Письмові звернення до ДФС щодо Meizu підписані Вікторією Цитович, яка раніше була директором "Цитрус Трейд", а зараз вказана у митному реєстрі як представник ТМ Meizu в Україні.

Днями з'явилася інформація про те, що таких же заходів вживає правовласник Xiaomi. Про випадки призупинення оформлення посилок повідомляли в співтоваристві Xiaomi Mi Community (займається підготовкою, локалізацією програмного забезпечення MIUI, на якому працюють телефони і планшети Xiaomi/Mi).