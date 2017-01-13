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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Українські аптеки продовжують продавати заборонені ліки

21:38, сьогодні 111 Читать новость на русском
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Лише торік Державна служба України з лікарських засобів взагалі заборонила продавати 120 серій медикаментів.

Усе тому, що ліки або підробляли, або якість їх, м'яко кажучи, була сумнівна. З минулого тижня - на деякий час ця ж служба забороняє продавати аптекам конкретну серію дитячого сиропу від алергії. Бо від нього побічна реакція, про яку в інструкції не згадують

Та попри чинну заборону можна легко знайти препарат на полицях аптеки. У таких випадках слід одразу писати заяву про порушення до Держлікслужби. Додати чек та упаковку препарату.

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Але щоб винних покарали – цього недостатньо. Аптеку зможуть перевірити тільки після дозволу державної регуляторної служби. Це право їм надали лише з цього року. І поки механізм співпраці між двома держструктурами не налагоджено, зазначають у Держлікслужбі. Але оминути бюрократію ніяк.

Свого часу на підробку натрапила і Наталя. Приймати підозрілий препарат не стала, до профільних служб не зверталась. Натомість розробила мобільний додаток "Ліки контроль", який підкаже, що саме вам намагаються продати і навіть чи належним чином зберігають препарат в аптеці.

Якщо ж ви постукаєте у двері всіх профільних служб і навіть вдасться довести, що вам продали заборонений препарат – результат потуг навряд чи задовольнить. За ймовірну шкоду здоров'ю аптека заплатить державі смішний штраф. Від 17 до 306 гривень. Це, звісно, якщо ви його не прийняли і погано не стало. В цьому ж разі, якщо довести, відкриють кримінальне провадження.

Теги: Лікування
Джерело: 24 Канал
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