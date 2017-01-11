Українські експерти оприлюднили список шахрайських сайтів

Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЕМА склала список з 178 веб-сайтів, які під виглядом ресурсів поповнення рахунку крадуть дані платіжних карток.

Ресурси, які викрили у шахрайстві потрапили в чорний список асоціації. Більшість з цих сайтів вже не активні, проте останні додані ще доступні онлайн, повідомляє ЕМА.

Список ЕМА оновлюється щодня. Шахрайські ресурси потрапляють до цього переліку після проведення моніторингу фахівцями ЕМА та представниками служб безпеки банків.

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Також лист доповнюється від заяв користувачів, які вже стали жертвами електронних махінацій. Заяву можна залишити на сайті ЕМА, яку перевірять експерти.

Список перших 25-ти сайтів, які визнані шахрайськими: