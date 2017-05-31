Українські мігранти не врятують Польщу від дефіциту робочої сили, – швейцарське видання

Частка іноземців у Польщі становить менше 1%, ця статистика починає змінюватися, але країні й досі не вистачає робочої сили, адже там існує проблема з відтоком власних громадян до інших країн ЄС.

Про це йдеться на сторінках швейцарської газети Neue Zuercher Zeitung.

За даними економічної газети Puls Biznesu, кількість українських працівників, які отримали тимчасову роботу в Польщі, минулоріч зросла до приблизно 1,3 млн осіб. До того ж лише в першому кварталі 2017 року "було зареєстровано ще 460 тис. українських емігрантів що, згідно з попереднім прогнозом на весь рік, дасть зростання у 45%", йдеться у публікації.

Проте дефіцит робочої сили серед місцевого населення залишається великою проблемою для польських компаній, зазначається далі.

Польща потерпає від еміграції робочої сили в країни Західної Європи, де рівень доходів значно вищий. На цьому тлі бідніша Україна є хорошим джерелом трудових ресурсів. Однак за останні роки вона демонструє не надто хороші демографічні перспективи,

– констатує швейцарське видання.

Читайте також: Європу очікує нечуваний наплив мігрантів, – Bild