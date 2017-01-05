Українські заробітчани в Польщі відтепер захищені від свавілля працедавців

В українських працівників в Польщі з'явилась профспілка. Вона має представництва в найбільших містах Польщі та України.

Мета профспілки – захистити українців від свавілля працедавців і посередників. Нині у профспілку вступили більше тисячі українців. Хоча їх у Польщі понад мільйон.

До профспілки можуть звертатись і українці, які раніше працювали у Польщі, але їм не заплатили гроші. Або ті, хто збирається туди поїхати працювати.

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