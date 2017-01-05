Українські заробітчани в Польщі відтепер захищені від свавілля працедавців
17:06, сьогодні 3512 Читать новость на русском
В українських працівників в Польщі з'явилась профспілка. Вона має представництва в найбільших містах Польщі та України.
Мета профспілки – захистити українців від свавілля працедавців і посередників. Нині у профспілку вступили більше тисячі українців. Хоча їх у Польщі понад мільйон.
До профспілки можуть звертатись і українці, які раніше працювали у Польщі, але їм не заплатили гроші. Або ті, хто збирається туди поїхати працювати.
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Джерело: 24 Канал
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