Український телеканал припиняє мовлення

Український бізнес-канал UBR припиняє мовлення. З 1 січня 2017 року канал закривають. Про це заявив випускаючий редактор телеканалу Сергій Шинкар.

"Під ялиночку – новиночка. Закрили UBR, сиротиночку", – написав Шинкар.

Як повідомляє видання "Телекритика", новину про закриття телеканалу повідомляють й інші його працівники.

Довідка. UBR (Ukrainian Business Resource — Український бізнес ресурс) транслює економічні новини в Україні, інтерв'ю з першими особами українського бізнесу, експрес-інформацію про тенденції ринку: курси валют від НБУ, динаміка цін на нафту, золото тощо. З 2013 року телеканал UBR входить до складу холдингу "Вести Україна", який пов'язують з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що каналу "1+1" можуть не продовжити ліцензію на мовленні. При цьому журналісти заявляють, що це може бути спробою рейдерського захоплення.