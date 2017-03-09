Український телеканал отримав мільйонний штраф

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наклала на телеканал СТБ штраф у розмірі 1,655 мільйона гривень за передачі, морально шкідливі для дітей.

Про це у Facebook повідомив член Нацради Сергій Костинський.

Моніторингами Національної ради зафіксовано, що окремі анонси передач та епізоди передач "МастерШеф", "Хата на тата", "Битва екстрасенсів", "Один за всіх", що містять сцени жорстокості, насильства, непристойні слова та жести тощо, і транслювалися в час доступний для дітей,

– мовиться у повідомленні.

Костинський нагадав, що минулого року СТБ допустив аналогічні порушення, за що отримав від Нацради м'якшу санкцію – попередження. Та оскільки телекомпанія не виправила помилки, згідно із законом, цього разу Нацрада застосувала до неї штраф у розмірі 10% від суми ліцензійного збору.

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Натомість, за результатами позапланової перевірки СТБ щодо резонансної передачі "Битва екстрасенсів", штрафних санкцій на телеканал накладено не було. Факт випуску цієї передачі лише "взяли до відома".

Нагадаємо, увечері 15 січня в ефірі українського телеканалу СТБ транслювалося шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського військового, який воював на Донбасі.



Згодом на каналі відреагували на цю ситуацію.



Крім того, Нацрада дала доручення провести моніторинг та запис програми, щоби ці матеріали розглянути на засіданні.