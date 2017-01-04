Український воїн вчинив шокуюче самогубство на Донбасі

У військовому комісаріаті Кіровоградської області підтвердили, що в зоні АТО поблизу Маріуполя наклав на себе руки 21-річний військовослужбовець.

Про це повідомив заступник глави обласного військового комісаріату Олег Молчанов, передає УНІАН.

У мене лежить документ – повідомлення про смерть – що старший солдат Стасій Олег Олександрович в районі виконання завдання біля села Гнутове Маріупольського району близько 3-ї години 29 грудня був знайдений без ознак життя. Покінчив життя самогубством шляхом підриву гранати. Перед похованням ми хотіли дізнатися у хлопців, які його привезли, подробиці, але, на жаль, вони не лишились на поховання, а відразу поїхали. Наразі ми маємо тільки документ, який вони передали,

– зазначив він.

Військовий також додав, що за будь-яким фактом смерті, каліцтва, поранення командир відповідної військової частини проводить розслідування та передає справу до прокуратури або поліції, і вже там вирішується, чи порушувати кримінальне провадження, чи ні.

Крім того, ресурс зауважив, що військова прокуратура не розслідує справу щодо цього інциденту.

Додамо, 1 січня у Помічній, що на Кіровоградщині, вже провели в останню путь Олега Стасія – попрощатися з військовослужбовцем прийшли близько півтисячі містян, а під час хвилини мовчання присутні на панахиді ставали на коліна.

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