Українці почали в рази менше споживати газ

Із потеплінням українці почали споживати значно менше газу, ніж у люті морози.

Про це свідчать дані компанії "Укртрансгаз", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У зв'язку з підвищенням температури, обсяг споживання блакитного палива на добу скоротився вчетверо.

Так минулої п'ятниці, 24 лютого, зі сховищ відібрали трохи більше 20 мільйонів кубометрів газу. А на початку місяця обсяги сягали майже 90 мільйонів кубометрів.

Водночас, у "Нафтогазі" запевнили, якщо морози повернуться, то газу на продовження опалювального сезону вистачить.

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