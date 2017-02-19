Українці зворушливо вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 18 лютого, в Україні вшановували пам'ять активістів, полеглих під час кривавих подій на Майдані в 2014 році. Зокрема, в Києві відбулися масштабні пам'ятні заходи, присвячені подіям Революції Гідності.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Кілька сотень активістів прийшли на Майдан. Аби вшанувати загиблих під час Революції Гідності, вони запалили тризуб з лампадок та поклали квіти.

"Пелюсткова хода" відбулась від Майдану Незалежності до вулиці Інститутської. При цьому українці розсипали пелюстки квітів на місцях, де вбивали активістів. Адже квіти символізують життя людини.

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