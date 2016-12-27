Українців застерігають від нових "розводів" з картками "Приватбанку"

Націоналізація "Приватбанку" отримала значний резонанс, зокрема й в інтернеті. Не оминули цю подію і шахраї.

Про це заявили у прес-службі Кіберполіції України.

Зокрема, шахраї активно поширюють інформацію про об'єднання "Приватбанку" і державного "Ощадбанку".

"Шахраї телефонують жертві (не обов’язково клієнту "Приватбанку"), і представляються працівниками служби безпеки "Ощадбанку" та зловживаючи довірою громадян, дізнаються чи є потерпілий клієнтом "Приватбанку". Якщо цей факт підтверджується, то людині повідомляють, що у зв’язку з об’єднанням цих банківських установ, клієнту терміново потрібно перевести кошти з рахунку «Привату» на новий, оформлений в "Ощадбанку", картковий рахунок", – розповіли у кіберполіції.

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Під час спілкування зловмисники намагаються дізнатися інформацію про номер банківської картки, CVV код, пароль до інтернет-банкінгу та інші дані.

Після отримання цих даних шахраї отримують доступ до рахунку і намагаються перерахувати кошти.

Для цього, вони знону телефонують жертві та повідомляють, що на мобільний відправлено смс, за допомогою якого й буде здійснено переказ коштів з картки "Привату" на нову карту "Ощаду" або за допомогою вказаного смс-повідомлення колишньому клієнту "Привату" необхідно активувати, знову ж таки, нову картку "Ощаду". Ці смс – коди доступу до ресурсу "Приват 24".

Як наголосили у відомстві, це досить примітивна схема шахрайства, однак вона працює, тож закликають українців бути дуже обережними.