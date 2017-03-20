Українцям приходять спам-повідомлення з вірусом під виглядом попереджень з Фіскальної служби

У Державній фіскальній службі повідомляють, що значно зросла кількість повідомлень, які надходять нібито від ДФС.

В самому листі міститься посилання, яке мало б вести на сторінку Фіскальної служби. Насправді це є гіперпосиланням, яке веде на сторонню інтернет-сторінку та призводить до завантаження вірусного файлу (троянської програми), попереджають у ДФС.

Відтак у Фіскальній службі звертаються до платників уважніше ставитися до таких листів.

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