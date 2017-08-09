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Українцям загрожує запис розмови по мобільному телефону

13:11, сьогодні 626 Читать новость на русском
Розмова по телефону
Розмова по телефону / androidinsider.ru

"Держспецзв'язку" розробило законопроект про обов'язкову реєстрацію абонентів мобільного зв'язку, за яким телефонні компанії повинні збирати персональні дані всіх українців.

Про це інформує "Ліга. Бізнес".

Стільникові оператори зможуть укладати договір у письмовій або будь-якій інший формі. Втім, "Держспецзв'язку" змушує їх збирати всі дані про клієнтів, записуючи при цьому розмови.

Цей законопроект зареєстрували 19 липня на офіційному сайті відоства. "Держспецзв'язку" цим документом вирішила повернутися до ведення бази IMEI-кодів.

Вимагає уваги ситуація з використанням різноманітного кінцевого обладнання (Iphone, Ipad, комунікатори, смартфони, мобільні телефони, тощо). Оскільки неконтрольована кількість кінцевого обладнання в обороті сприяє поширенню "мобільного шахрайства" та інших кібернетичних злочинів,
– зазначили у Держспецзв'язку.

8 липня Національна комісія з питань регулювання зв'язку схвалила законопроект. НКРЗІ переконана, що перехідний період потрібно збільшити до шести місяців. За півроку абоненти, які ще не зареєструвалися та не надали інформації про себе, зможуть це зробити.

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У 2009 році міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання почав діяти в Україні. А вже за пять років "Укрчастотнагляд" завдяки нардепу Ярославу Гінки втратив таку можливість.

Теги: Новини України Новини Києва Законопроект мобільні пристрої
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