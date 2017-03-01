"Укроборонпром" похизувався унікальним центром для тренування пілотів

Для тренування українських пілотів та екіпажів вертольотiв відкрили передовий центр.

Новітній комплекс містить в собі надсучасний тренажер. Завдяки центру можна із 100% точністю передати всі аспекти реального польоту, а також поводження машини при різних погодних умовах та льотних ситуацій.

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Можливості комплексу дозволяють пілотам вдосконалити свої навички, відпрацювати застосування техніки під час складних погодних умов, довести до автоматизму дії у аварійних ситуаціях, отримати навики польоту в окулярах нічного бачення, а також застосування озброєння та використання сучасних елементів захисту від засобів протиповітряної оборони противника.