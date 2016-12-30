"Укроборонпром" похвалився своїми розробками за 2016 рік: що цікавого отримала українська армія

Державний концерн "Укроборонпром" представив звіт за 2016 рік. В ньому показано, яке нове озброєння створили українські винахідники, та скільки з новітнього озброєння отримали Збройні сили України.

Серед головних інноваційних проектів названо новітній транспортний літак АН-132, безпілотні “Горлиця” та “Фантом”, бойові модулі “Тайпан”, “Дуплет” і “Кастет”, цифрова система управління вогнем “Мисливець”, міномети та багато іншого озброєння. Слід зазначити, що всі ці розробки “Укроборонпром” здійснює власним коштом. Читайте також: "Укроборонпром" покращив позиції у ТОП-100 виробників озброєнь 6209 одиниць озброєння та військової техніки передав ДК “Укроборонпром” силовим структурам України за 9 місяців поточного року. Вітчизняні силові відомства отримали 1362 одиниці нової і модернізованої техніки, 1389 одиниць відремонтованої та 3458 одиниць ЗІП, вузлів та агрегатів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter