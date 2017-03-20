"Укроборонпром" успішно випробував бойові модулі для БМП

Державний концерн "Укроборонпром" випробував на полігоні Житомирщини бойові модулі "Шквал" та "Стилет", призначені для модернізованих БМП.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства.

Зазначається, що бойові модулі встановлять на БМП, які зараз модернізовують на держпідприємстві "Житомирський бронетанковий завод".

Під час випробувань фахівці проаналізували точність, швидкість та ефективність роботи кожного бойового модуля. Такі випробування дозволяють обрати найкращий за всіма параметрами бойовий модуль для його подальшого використання на БМП. При цьому остаточне рішення щодо вибору належить Міноборони.

Бойовий модуль "Шквал" оснащений 30-мм гарматою ЗТМ-1, автоматичним гранатометом, 7,62-мм кулеметом, а також керованим ракетним озброєнням, призначеним для знищення бронетехніки противника на відстані до 5 км. Натомість бойовий модуль "Стилет" оснащений гарматою ЗТМ-2, посиленим бронюванням та аналогічним комплектом озброєння.

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