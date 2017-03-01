"Укртелеком" припиняє діяльність на окупованій території Донбасу

Компанія "Укртелеком"припиняє свою діяльність на непідконтрольній частині Донецької області.
Про це повідомила прес-служба "Укртелекому".
"Укртелеком" повідомляє про вимушене припинення з 1 березня 2017 року надання послуг на непідконтрольній частині Донецької області через втручання невстановлених осіб у роботу мережі та захоплення офісу озброєними особами,
– пояснили в прес-службі.
Зокрема, в компанії заявили, що наразі немає технічної можливості централізовано керувати обладнанням на непідконтрольній території Донецької області.
Всього доступ до інтернету та телефонний зв’язок втратять близько 200 тисяч осіб.
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