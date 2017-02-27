УПЦ подала в суд на Україну

УПЦ хоче відсудити майно та приміщення, що перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.

Українська православна церква Московського патріархату, яка є невід'ємною частиною Російської православної церкви, подала до суду на державу Україна. Подала, бо держава, в особі Міністерства культури, не хоче реєструвати нові статути УПЦ МП, пише "ТСН".

Новий статут – фактично калька з Російської православної церкви. На відміну від української традиції, де всі питання від церковного майна до запрошення у храм попа вирішувала громада, цей документ запроваджує ледь не військову ієрархію.

Йдеться про те, що без згоди архієрея жодна парафія, жодна громада не зможе вирішити свого жодного завдання принципового, яке має відношення до стратегічного розвитку, до майнових своїх прав чи зміни юрисдикції. Йде мова на встановлення диктату єпархіальних архієреїв над усім життям кожної парафії,

– розповів керівник департаменту в справах релігій Міністерства культури Андрій Юраш.

В одному із запропонованих статутів йдеться, що всі громади є ієрархічно підлеглими структурними підрозділами єпархії: зовсім як у Російській православній церкві.

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Українські віряни зараз живуть інакше. За законом, релігійна громада – це самостійна юридична особа. І на основі своїх статутів, громада вирішує всі питання, які стосуються саме цієї релігійної організації.

Якщо суд вирішить справу на користь УПЦ, це означатиме, що громада з її інтересами перестає існувати, а все вирішується десь в іншому місці церковним керівництвом.