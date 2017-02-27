00:57
27 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Заява Порошенка про Крим. Перше затемнення
Випуск новин
22:16, 26 лютого
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

УПЦ подала в суд на Україну

23:30, 26 лютого 3387 Читать новость на русском
УПЦ МП
УПЦ МП / pravlife

УПЦ хоче відсудити майно та приміщення, що перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.

Українська православна церква Московського патріархату, яка є невід'ємною частиною Російської православної церкви, подала до суду на державу Україна. Подала, бо держава, в особі Міністерства культури, не хоче реєструвати нові статути УПЦ МП, пише "ТСН".

Новий статут – фактично калька з Російської православної церкви. На відміну від української традиції, де всі питання від церковного майна до запрошення у храм попа вирішувала громада, цей документ запроваджує ледь не військову ієрархію.

Йдеться про те, що без згоди архієрея жодна парафія, жодна громада не зможе вирішити свого жодного завдання принципового, яке має відношення до стратегічного розвитку, до майнових своїх прав чи зміни юрисдикції. Йде мова на встановлення диктату єпархіальних архієреїв над усім життям кожної парафії,
– розповів керівник департаменту в справах релігій Міністерства культури Андрій Юраш.

В одному із запропонованих статутів йдеться, що всі громади є ієрархічно підлеглими структурними підрозділами єпархії: зовсім як у Російській православній церкві.

Читайте також: "Секвестрований ховрах" образив почуття православних активістів

Українські віряни зараз живуть інакше. За законом, релігійна громада – це самостійна юридична особа. І на основі своїх статутів, громада вирішує всі питання, які стосуються саме цієї релігійної організації.

Якщо суд вирішить справу на користь УПЦ, це означатиме, що громада з її інтересами перестає існувати, а все вирішується десь в іншому місці церковним керівництвом.

Теги: Україна РПЦ УПЦ МП УПЦ КП релігія
Новини за 26 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Українців цілеспрямовано ламають стресом
сьогодні, 00:23 Українців цілеспрямовано ламають стресом
Блог Медіа 491
Хто змагається за
26 лютого, 23:11 Хто змагається за "Оскар": усі номінанти 2017
886
Жизнь на Донбассе: когда в магазине видишь цены, не хочется уже ничего
26 лютого, 22:15 Жизнь на Донбассе: когда в магазине видишь цены, не хочется уже ничего
Ольга Черненко 3451
Головні новини 26 лютого: Марш солідарності з Кримом, бойовики їдуть до Києва
26 лютого, 22:01 Головні новини 26 лютого: Марш солідарності з Кримом, бойовики їдуть до Києва
1405
Найкумедніші меми тижня: Почекун засідав у Раді, а за Україну на Євробаченні виступить
26 лютого, 20:01 Найкумедніші меми тижня: Почекун засідав у Раді, а за Україну на Євробаченні виступить "Гітлер"
3143
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Вище неба: як тренуються бойові "Українські соколи"
 26 вересня 2016 , 09:44
Кабмін збільшив зарплати чиновникам
 19 січня , 16:23
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук