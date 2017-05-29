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Ураган зніс 44-метрову піраміду в Підмосков'ї: відео

20:53, сьогодні 3167 Читать новость на русском
Піраміда Голода
Піраміда Голода / Фото з відкритих джерел

На Новоризькому шосе в Істрінському районі ураган зруйнував 44-метрову піраміду.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Піраміду Голода знесло ураганом, від неї залишилося тільки підставка. Крім того, в прилеглих до піраміди селах після негоди виникли проблеми з електропостачанням", – розповів керівник адміністрації Істри Андрій Дунаєв.

Піраміда Голода – споруда, розроблена російським інженером Олександром Голодом.

Читайте також: Від страшного урагану постраждав навіть Кремль: з’явилось відео

Теги: Москва Новини Росії
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