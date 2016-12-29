Уряд не скасує премії, доплати й надбавки

У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати премії, доплати й надбавки не скасують.

Працівникам державних організацій їх будуть виплачувати й надалі. Так обіцяють в уряді.

Тим підприємствам, хто видаватиме зарплату у конвертах, загрожує штраф у 320 тисяч гривень.

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В Кабінеті міністрів України, у державному бюджеті України були передбачені кошти не лише на збільшення посадових окладів, але і на 36% надбавки до умов оплати праці. В першу чергу, висококваліфікованих працівників, лікарів, вчителів, працівників соціальної сфери, культури,

– прокоментував Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що наступного року мінімальна зарплата зросте до 3200 гривень.