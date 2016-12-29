  • укр
  • рус
17:18
29 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нащадки Чінгісхана проти Путіна. Колхози повертаються
Вєсті Кремля
01:25, сьогодні
Вєсті.UA. Ющенко українізував російських класиків. Наркотики з іменами політиків
Вєсті.UA
20:42, 28 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 16:00: Просування у справі вбивства в Кривому Озері
Випуск новин
17:12, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Уряд не скасує премії, доплати й надбавки

16:34, сьогодні 1899 Читать новость на русском
Гроші
Гроші / ria

У зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати премії, доплати й надбавки не скасують.

Працівникам державних організацій їх будуть виплачувати й надалі. Так обіцяють в уряді.

Тим підприємствам, хто видаватиме зарплату у конвертах, загрожує штраф у 320 тисяч гривень.

Читайте також: Порошенко підписав "небезпечний" закон для тих, хто отримує зарплату "у конвертах"

В Кабінеті міністрів України, у державному бюджеті України були передбачені кошти не лише на збільшення посадових окладів, але і на 36% надбавки до умов оплати праці. В першу чергу, висококваліфікованих працівників, лікарів, вчителів, працівників соціальної сфери, культури,
– прокоментував Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що наступного року мінімальна зарплата зросте до 3200 гривень.

Теги: Україна гроші
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
сьогодні, 16:00 5 новорічних прикрас, які можна зробити своїми руками за півгодини
Олена Булан 336
Новогодняя ночь без
сьогодні, 15:02 Новогодняя ночь без "Иронии судьбы": проблема не в самом фильме, а в его "количествах"
Дмитро Бєлобров 1002
Працюйте ефективно! Як припинити відволікатись і встигати більше
сьогодні, 13:20 Працюйте ефективно! Як припинити відволікатись і встигати більше
Все про роботу 473
12 оригінальних страв для новорічного столу: авторські рецепти відомого кулінара
сьогодні, 11:00 12 оригінальних страв для новорічного столу: авторські рецепти відомого кулінара
Олена Булан 2135
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
На підвищення зарплати депутатам може забракнути грошей
 23 жовтня , 21:24 4
Файне місто: як відгримів масштабний український фестиваль у фото
 15 липня , 10:01 2
2016 рік: яким він був і чого чекати в наступному році
 сьогодні , 19:01
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук