В базі "Миротворця" опинився найвідоміший російський "мєнт"

Російський актор Селін Сергій Андрійович, відомий широкій публіці за роллю Дукаліса в популярному серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів", опинився в базі "Миротворця".

На сайті зазначили, що актор свідомо порушив державний кордон України й брав участь в пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму.

Селін також є членом партії "Єдина Росія", а 6 лютого 2012 року його офіційно зареєстрували як довірену особу Володимира Путіна.

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