В Британії офіційно підтвердили інформацію про громадянство Насірова, – НАБУ

Голова ДФС Роман Насіров має паспорт громадянина Великобританії з травня 2012 року.

Про це повідомило НАБУ на своїй сторінці у Facebook.

"Голова Державної фіскальної служби, якого НАБУ підозрює у завданні збитків державі на суму понад 2 млрд грн, має громадянство Великої Британії. Відповідну інформацію НАБУ офіційно надало Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)", – йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що за даними NCA Роман Насіров є власником британського паспорта з 6 травня 2012 року.

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Нагадаємо, раніше у САП повідомили, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії. А також слідство встановило, що Насіров має ще громадянство Угорщини.



Насіров спробував уникнути питання про британське громадянство.



2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".