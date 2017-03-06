В Британії офіційно підтвердили інформацію про громадянство Насірова, – НАБУ

Голова ДФС Роман Насіров має паспорт громадянина Великобританії з травня 2012 року.
Про це повідомило НАБУ на своїй сторінці у Facebook.
"Голова Державної фіскальної служби, якого НАБУ підозрює у завданні збитків державі на суму понад 2 млрд грн, має громадянство Великої Британії. Відповідну інформацію НАБУ офіційно надало Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA)", – йдеться у повідомленні.
У НАБУ додали, що за даними NCA Роман Насіров є власником британського паспорта з 6 травня 2012 року.
Читайте також: Чиновник розповів, чому Насірова можуть спробувати вбити
Нагадаємо, раніше у САП повідомили, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії. А також слідство встановило, що Насіров має ще громадянство Угорщини.
Насіров спробував уникнути питання про британське громадянство.
2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".