В чому керівництво металургійних заводів з Донбасу звинувачує учасників блокади

Як тільки бойовики оголосили про наміри віджати шахти та інші підприємства, які належать холдингам Ахметова, в хід пішла важка артилерія. Десант металургів приїхав у Кабмін на зустріч із урядовцями. Жалілися, що життя немає через блокаду. Ще трішки – і стануть через брак сировини.

Авдіївський коксохім, який входить в холдинг Ріната Ахметова "Метінвест", бідкається: альтернативи вугіллю, яке добувають на шахтах власника на окупованій території – немає. З Америки далеко і дорого. З Росії – не хотілося б.

Шахти в ОРДЛО, які продають металургам вугілля, також належать Ахметову. Усі підприємствах зареєстровані в Україні і платять податки. Акцентують гості прем'єра. Той з ними погоджується.

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Чи був на підприємствах, які нині скаржаться у Кабміні на блокаду план "Б"? Приміром, якби Путін заборонив постачати вугілля чи бойовики підірвали колії. Директори, відповідаючи на це запитання, кажуть навряд чи таке могло б бути.

Наше вугілля завжди коштувало дорожче, аніж російське. Якщо б зупинили його видобуток, вони б змушені були імпортувати його в Росію. А вони цього б не робити, тому що російське вугілля в два рази дешевше ніж українське,

– переконаний директор Авдіївського коксохіма Муса Магомедов.

Таких пояснень чиновникам було досить. Тому без особливого церемоніалу міністр внутрішніх справ Аваков наполіг на розгоні блокади силою. Прем’єр був толерантніший. Пропонує поговорити.

Я наполягаю на тому, щоб штаб блокади зустрівся з колективами прямо на заводах. І щоб відбувся цей діалог . Це дуже важливо,

– зазначив Володимир Гройсман.

А от самому прем'єру зустрітись з блокадниками не вийшло. Ті заявили, що припиняють з ним будь-які переговори.

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