В Донецькій області через нещасний випадок загинув шахтар

На шахті в Донецькій області через удар струмом загинув 38-ріний шахтар.

Як повідомили в поліції, інцидент стався у місті Покровську.

Правоохоронці встановили, що чоловік займався ремонтом комбайну. Після удару струмом він був доставлений у медпункт, однак врятувати життя чоловіка медикам не вдалось.

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Поліція порушила справу за фактом "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".