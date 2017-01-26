В ГПУ сказали, кого підозрюють у вбивствах Нігояна, Жизнєвського і Сеника

У Генпрокуратурі розповіли, як просувається розслідування вбивств перших Героїв Небесної сотні.

Про це повідомив журналістам начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Попередня експертиза, яка проводилася місяць, виявила, що постріли в Нігояна, Жизнєвського і Сеника нібито були здійснені з відстані до 3 м. Висувалися версії, що це або переодягнений провокатор, або, можливо, серед своїх. Ми засумнівалися, призначили ще одну експертизу, яка вказує, що постріл міг бути з більшої відстані, і в коло підозрюваних потрапили представники правоохоронних органів,

– пояснив Горбатюк.

За його словами, слідство встановило, які саме підрозділи це могли бути, що призведе до звуження кола підозрюваних.

"Зараз ідентифіковані підрозділи, але робота складна, оскільки ніхто з правоохоронців не сприяє тому, щоб справи краще розкривалися", – наголосили в ГПУ.

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Горбатюк зазначив, що на сьогодні з тисяч правоохоронців лише близько 10 осіб погодились допомагати слідству.

У ГПУ нагадали, що Михайло Жизнєвський загинув від кулі, яка призначена для зупинки транспортних засобів, вони використовуються тільки в МВС, і продажу не підлягають. У Романа Сеника було наскрізне поранення, але слідство встановило, що куля, якою поцілили в нього була така ж, як і та, що вбила Жизнєвського.

Зараз більше підстав говорити, що причетні працівники внутрішніх справ, але говорити категорично я ще не можу, тому що на сьогодні підозру нікому не висунуто,

– констатував Сергій Горбатюк.

Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Роман Сеник стали першими жертвами розстрілів на Майдані. Вони загинули у січні 2014 від вогнепальних поранень на вулиці Грушевського.

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