В Індії спалахнула епідемія грипу, вже загинуло майже 300 людей

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У штаті Махараштра зафіксували спалах грипу H1N1. Від початку 2017 року в Індії захворіли понад 2,3 тисячі людей, жертвами недуги стали 284 людини.
Про це повідомив телеканал NDTV.
Загальна кількість померлих від епідемії в штаті Махараштра склала 50 % від загального показника смертності від свинячого грипу в Індії. На початку липня в країні медики зафіксували близько 600 жертв H1N1.
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Серед інфікованих індійців є зірки Боллівуду. Зокрема, актор Амір Хан з дружиною та продюсер Кіран Рао.