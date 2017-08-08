В Індії спалахнула епідемія грипу, вже загинуло майже 300 людей

У штаті Махараштра зафіксували спалах грипу H1N1. Від початку 2017 року в Індії захворіли понад 2,3 тисячі людей, жертвами недуги стали 284 людини.

Про це повідомив телеканал NDTV.

Загальна кількість померлих від епідемії в штаті Махараштра склала 50 % від загального показника смертності від свинячого грипу в Індії. На початку липня в країні медики зафіксували близько 600 жертв H1N1.

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Серед інфікованих індійців є зірки Боллівуду. Зокрема, актор Амір Хан з дружиною та продюсер Кіран Рао.