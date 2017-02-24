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В Канаді склали план допомоги Україні

10:57, сьогодні 741 Читать новость на русском
Канада підтримує Україну
Канада підтримує Україну / allnews

Канадська парламентська опозиція запропонувала свій план допомоги Україні.

Про це розповів тіньовий міністр закордонних справ Канади Пітер Кент, повідомляє Укрінформ.

Канада довгий час була надійним союзником та помічником України. Оскільки суверенітет України продовжує перебувати у небезпеці, Канаді зараз не час для роздумів,
– сказав він.

Кент зазначив, що уряд Трюдо повинен вжити конкретних заходів, аби запевнити українців у підтримці.

План опозиції закликає уряд негайно вжити сім конкретних кроків для підтримки України:

розширити та продовжити військову тренувальну місію UNIFIER;

відновити надання супутникових зображень RADARSAT-2 українським військовим;

передати Україні летальну зброю;

ухвалити "акт Магнітського";

підписати угоду про співробітництво у сфері оборони;

збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ, які моніторитимуть ситуацію на сході України;

надати додаткову гуманітарну допомогу українським вимушеним переселенцям та закликати Росію поважати суверенітет України і Мінські угоди.

Читайте також: Канада готує чималу допомогу Україні для боротьби з Росією

Теги: Україна Війна на Донбасі Канада
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