В Києві може зрости вартість проїзду у громадському транспорті: відома дата

У Києві вартість проїзду в комунальному транспорті може зрости до 5 гривень у метрополітені та до 4 гривень у наземному комунальному транспорті. Такий намір планує втілити в життя Київська міська державна адміністрація.

Про це свідчить проект розпорядження КМДА "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, що працює у звичайному режимі руху".

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Згідно з проектом розпорядження, вартість однієї поїздки в метро становитиме 5 гривень, а в наземному комунальному транспорті, серед якого автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер, – 4 гривні.

Розпорядження набуде чинності 15 липня.