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У кого ще можна знайти українські коріння за прикладом Віктора Ющенка

Вєсті.UA. Фокус 22:38, сьогодні 211 Читать новость на русском
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Що об'єднує художника Рєпіна, композитора Чайковського та письменника Достоєвського? Правильно - Крим. І справа тут не в тому, що всі вони знали про його існування. Тут усе значно глибше. Більше знає тільки Віктор Ющенко.

З того часу, як Росія анексувала український Крим, минуло майже три роки. І поки весь цей час наша держава намагалася повернути свою землю дипломатичним шляхом один відомий бджоляр не досипав ночей розроблюючи власний план помсти. Та врешті вирішив відплатити око за око і "анексувати" Достоєвського і компанію.

Такі дрібниці, як те, що Достоєвський був москвичем та російським шовіністом, екс-президент не пригадав. Головне, що по лінії батька письменник має корені з України.

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За таким принципом можна продовжити список. Прабабцю з Одеси мав відомий український актор Сільвестр Сталонюк. Свою відданість корінню він показав на ринзі.

Є ще український співак Ленні Кравченко. Його прадід був киянином. За покликом серця музикант написав пісню "Юкрейніан вуман" та хотів присвятити її українським жінкам. Але американська цензура не пропустила.

Режисер Стівен Спілбергейко мав двох дідів з України. Один жив в Одесі, інший у селі неподалік Кам'янця-Подільського.

Але до американських зірок найвідоміший бджоляр України не добрався. Поки що він мститься агресору. І на трійці Ріпа-Чайка-Достоєвський зупинятись не збирається. За кожний рік окупації Криму список видатних українців збільшуватиметься в геометричній прогресії. На черзі поет Олекса Гарматний, вчений Михайло Ломоносенко, та хімік Дмитро Менделейко.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

Теги: Вєсті.UA. Фокус Курйози Віктор Ющенко
Джерело: 24 Канал
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