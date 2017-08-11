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В Міноборони сповістили, коли підвищать зарплати військовим

11:21, сьогодні 380 Читать новость на русском
Військові
Військові / Фото з відкритих джерел

Зарплати військовослужбовців у зоні проведення Антитерористичної операції підвищать з вересня.

Про це розповів представник Міністерства оборони України полковник Максим Праута, повідомляє Інтерфакс.

Він зазанчив, що відповідний указ уже підписав міністр оборони Степан Полторак.

Відповідно до наказу оплата особовому складу, який виконує завдання на першій лінії оборони, збільшена до 10 тисяч гривень на місяць, на другій лінії – до 4,5 тисяч гривень,
– розповів він.

Він зазначив, що такі виплати військовослужбовці почнуть отримувати з вересня поточного року.

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Теги: Новини України Міністерство оборони України
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