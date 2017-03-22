В МОЗ обіцяють істотно збільшити тривалість життя українців: назвали терміни

Концепція загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями дасть змогу істотно знизити показники смертності від злоякісних пухлин – на 20%.

Про це йдеться у проекті в концепції, інформує УНН.

Такого успіху можна досягнути вже до 2022 року.

Крім того, у міністерстві сподіваються, що протягом 5 років на чверть зросте кількість виявлення пухлин на ранніх стадіях, що допоможе швидше і безпечніше усунути проблему. Загалом, рівень одужання має зрости до 65-70%.

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Згідно з концепцією, має бути створена система допомоги онкохворим, а також поліпшена матеріально-технічна база медзакладів.