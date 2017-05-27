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В окупованому Криму процвітає "добровільне віджимання" приватного бізнесу

Крим.Реалії 17:43, сьогодні 74 Читать новость на русском

Аксьонов вирішив податися у "актори": показове "добровільне" руйнування приватної власності росте і процвітає. Також, окупаційна влада активно залякує населення всеможливими терактами та потенційними загрозами безпеки громадян.

Також у випуску:

Чи стали кримчани жити безпечніше після анексії?

Хто приїде до Коктебеля в "мертві" сезони.

Гість студії:

Євгенія Горюнова, кримський політолог.

Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

Теги: Крим.Реалії Новини Криму Анексія Криму Кримінал
Джерело: 24 Канал
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