В окупованому Криму процвітає "добровільне віджимання" приватного бізнесу

Аксьонов вирішив податися у "актори": показове "добровільне" руйнування приватної власності росте і процвітає. Також, окупаційна влада активно залякує населення всеможливими терактами та потенційними загрозами безпеки громадян.

Також у випуску: Чи стали кримчани жити безпечніше після анексії? Хто приїде до Коктебеля в "мертві" сезони. Гість студії: Євгенія Горюнова, кримський політолог. Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".

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