В окупованому Криму процвітає "добровільне віджимання" приватного бізнесу
Крим.Реалії 17:43, сьогодні 74 Читать новость на русском
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Аксьонов вирішив податися у "актори": показове "добровільне" руйнування приватної власності росте і процвітає. Також, окупаційна влада активно залякує населення всеможливими терактами та потенційними загрозами безпеки громадян.
Також у випуску:
Чи стали кримчани жити безпечніше після анексії?
Хто приїде до Коктебеля в "мертві" сезони.
Гість студії:
Євгенія Горюнова, кримський політолог.
Олександр Янковський, журналіст "Радіо Свобода".
Джерело: 24 Канал
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