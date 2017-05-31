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В ООН назвали країну, над якою нависла абсолютна гуманітарна катастрофа

07:32, сьогодні 527 Читать новость на русском
Над Єменом нависла біда
Над Єменом нависла біда / Getty Images

Ємен перебуває на межі повного соціального, економічного та організаційно-правового краху.

Про це розповів заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен, повідомляє ВВС.

Він зазанчив, що країна опинилася в такій ситуації виключно через бездіяльність світової спільноти, і тепер потребує негайної допомоги.

"Жителі Ємену зараз перебувать у скрутних , їх косять хвороби, в той час як весь світ на це просто дивиться. Криза там не наближається, вона уже вибухнула на наших очах", – сказав О'Брайен.

За даними ООН, близько семи мільйонів єменців перебувають на межі голоду. Окрім того, у країні лютує епідемія холери.

Читайте також: Надзвичайний стан оголосили через епідемію холери у Ємені

Теги: Ємен ООН
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