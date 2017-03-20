В Парижі масштабна акція проти поліцейського насилля переросла в сутички

Поранені поліцейські і затримані активісти. У Парижі акція проти свавілля копів переросла в сутички між протестувальниками і поліцією. В демонстрації взяли участь більше семи тисяч людей.

Приводом для акції стало жорстоке поводження правоохоронців при затриманні. Активісти пройшли від площі Нації до площі Республіки в центрі міста. Люди скандували імена жертв поліцейського насильства і гасла про безкарність поліції.

Під кінець ходи кількасот молодиків почали жбурляти пляшки із запальною сумішшю в сторону поліції, а ще били вітрини магазинів. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ і затримали кількох активістів.

Ми хочемо, щоб французька система правосуддя визнала злочини поліції. Щоб злочинці були покарані і засуджені. І ми вимагаємо встановлення меморіальної дошки на згадку про убитих. Бо це не природна смерть, а вбивство від рук копів,

– сказала сестра жертви свавілля поліції Рама Дієнг.

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Додамо, це вже друга така акція проти свавілля французької поліції. Організували її батьки загиблих і правозахисники. Хвиля протестів піднялась після того, як в лютому цьогоріч при затриманні темношкірого чоловіка поліція перевищила повноваження. Поліцейські побили його і зґвалтували. Причетним до затримання поліцейським оголосили підозру, а чоловік вже повернувся з лікарні.