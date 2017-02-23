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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

В Росії створили новий військовий підрозділ

05:12, сьогодні 38 Читать новость на русском
Кібервійська тепер узаконили
Кібервійська тепер узаконили / epizod.ua

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив про створення "військ інформаційних операцій".

За його словами, такий підрозділ буде ефективнішим за відомство контрпропаганди, яке раніше пропонувалося створити, повідомляє російська агенція "Інтерфакс".

Хоча раніше в Росії взагалі заперечували існування власних кібервійськ.

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Голова профільного комітету Ради Федерації Віктор Озеров, який ще на початку лютого говорив про відсутність кібервійськ у Росії, після слів Шойгу зазначив, що завданням нової структури буде побудова "системи протидії можливому втручанню в інформаційні системи, системи керування військами, а також спробам добування державної та військової таємниці".

Озеров наголосив, що у цей підрозділ не будуть наймати хакерів.

Теги: Новини Росії хакери
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