В СБУ заявили, що звільнили з полону тисячі українців

У полоні у бойовиків залишається 110 заручників, при цьому звільнено понад 3 тисячі людей.

Ще 490 людей вважають зниклими безвісти, розповів радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт в ефірі одного з телеканалів.

Публікація списків не дає нам можливості прискорити процес звільнення або пошуку зниклих безвісти. Є офіційні структури, які безпосередньо займаються цим процесом. Звільнено і знайдено вже майже 3 100 осіб,

– розповів він.

Також він розкритикував діяльність нардепа Надії Савченко та назвав її дії деструктивними.

Він заявив, що СБУ ніяких списків Савченко не передавала.

Нагадаємо, Надія Савченко опублікувала оновлені списки полонених за даними на 22 січня.