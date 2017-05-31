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В Севастополі теж заблоковані "ВКонтакте" та інші російські ресурси

11:36, сьогодні 1293 Читать новость на русском
"ВКонтакте" заблокували в анексованому Криму / Фото з вільних мереж

Доступ до ресурсів "Яндекс", Mail.ru і "ВКонтакте" заблокував інтернет-провайдер "Воля", що працює на території окупованих Севастополя і Криму під назвою "Телесистеми".

Про це повідомляє місцеве видання ForPost.

Про блокування російських інтернет-ресурсів на території окупованого Севастополя стало відомо в середу вранці, 31 травня.

"Тисячі городян залишилися без доступу до електронної пошти, контактів в соціальних мережах, бізнес-можливостей і сервісів", – обурюється видання.

Читайте також: Заборона "ВКонтакте": авторитетне американське ЗМІ пояснило сенс блокування російських сайтів

На сайті компанії опубліковано повідомлення українською мовою, де абонентам пояснюється, що трапилося.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.

Теги: Україна Інтернет Яндекс "Азов" ВКонтакте Заборона ВКонтакте Новини Криму Севастополь
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