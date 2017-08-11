В Україні може ожити ще один аеропорт

Авіакомпанія "Мотор Січ" планує запустити регулярні рейси з Тернопільського аеропорту.

Про це повідомили у Тернопільської облдержадміністрації.

Рейси планують виконувати на маршрутах "Київ – Тернопіль" і "Київ – Тернопіль – Жешув" (Польща).

Також, окрім організації регулярних рейсів, "Мотор Січ" має намір розмістити на базі Тернопільського аеропорту логістичний вузол з технічним обслуговуванням літаків і вертольотів.