В Україні очікуються кардинальні зміни в роботі таксі

В Україні найближчим часом працюватимуть лише легальні таксі.

Тих, хто працює без ліцензії, буде видно одразу. Адже легальним таксі видаватимуть спеціальні жовті номери. А нелегалів виловлюватимуть поліцейські. Зараз їхня кількість тільки у столиці зросла на 50 відсотків.

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, така тенденція склалась через війну на Сході – багато переселенців почали "таксувати".

У Міністерстві кажуть, що жовті номери на легальних таксі з’являться вже цього року. А ще обіцяють – новація не вплине на ціну послуги.

Проблема буде лише в тому, щоб поставити на облік номера жовтого кольору, на яких зараз працюють офіційні перевізники. Головний сервісний центр МВС просто здешевить це до собівартості, це буде близько 100-150 гривень. Підприємець витратить один раз , щоб поставити собі ці номера, суттєво не постраждає його бюджет,

– переконаний Юрій Лавренюк.

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