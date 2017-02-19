В Україні очікуються природні катаклізми через різку зміну погоди

З різкою зміною погодних умов в Україні очікується підняття рівня води, а в Карпатах можливі сходження лавин.

За даними Укргідрометцентру, 19 лютого, у зв'язку з вiдлигою, у горах східної частини Закарпатської області оголошується значна (3 рівень) лавинна небезпека.

ДСНС звертається до громадян з проханням, за можливості, не виходити у гори,

– йдеться у повідомленні надзвичайників.

20-23 лютого на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська області) та Захiдного Бугу (Львiвська та Волинська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м.

"Очікується руйнування льодових явищ, льодохiд, на дiлянках русел з порушеною пропускною здатнiстю (пiд мостами, на звужених дiлянках русел, в мiсцях iснуючих заторiв льоду) – формування (посилення) заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води в Туркiвському та Дрогобицькому районах Львiвської областi. При цьому можливе часткове затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь, окремих населених пунктiв, господарських об'єктiв, розташованих вище місць утворення заторiв", – попереджають в ДСНС.

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