В Україні оголосили жалобу

Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.
Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко.
Він зазначив, що Порошенко уже підписав відповідний указ.
Також Президент доручив Кабінету міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств України щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва.
Нагадаємо, у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля" внаслідок вибуху стався обвал гірської породи. Станом на 14:57 було відомо про щонайменше 10 загиблих гірників, ще 5 зазнали серйозних опіків.