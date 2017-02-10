В Україні почали знімати стрічку про подвиг "кіборгів" у Донецькому аеропорту

В Україні стартували зйомки художнього фільму "Кіборги". Про мужніх українських бійців, які 242 дні тримали оборону у Донецькому аеропорту.

На знімальному майданчику – старий термінал Донецького аеропорту. Він став основним місцем подій у фільмі про "кіборгів". Саме він був прихистком для наших бійців, розповів командир легендарної 93-ї механізованої бригади Кирило Недря. Рятували міцні цегляні стіни.

Декораціями на цьому майданчику кіборг задоволений, бо вони дуже подібні на справжні.

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В іншій локації – новий термінал Донецького аеропорту. Тут, де свого часу було д’ютіфрі, де кіборги зберігали зброю та боєприпаси. Це була найгарячіша точка Донецького летовища. Над цим місцем вже був дах і не було ніяких укриттів.

Усі історії – реальні. У фільмі є 6 головних персонажів. Та майже сотня акторів другого плану. Сюрпризом для глядачів стануть справжні кіборги, які теж з'являться у стрічці.