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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

В Україні все більше довіряють жінкам-політикам

Нова тема 19:10, сьогодні 12 Читать новость на русском

Про це свідчать результати досліджень Національного Демократичного Інституту.

Лише 10% опитаних вважають представниць так званої слабкої статі менш кваліфікованими за чоловіків. Більшість хоче, аби жінок у владних структурах було не менше за чоловіків.

"Ми чуємо, що кількість жінок у владі є дуже низькою через те, що нібито цього прагне суспільство. Але насправді це не так. Наші дослідження показують, що в суспільстві є запит на те, щоб жінки були більше представлені на всіх щаблях влади та у інших сферах", – зазначила головний радник і старший директор НДІ в Україні Мері О'хейґен.

"Національний Демократичний Інститут провів надзвичайно важливі дослідження. Вони свідчать, що люди готові голосувати за професійних і компетентних жінок. Я думаю, що це дає нам віру в майбутнє", – сказав Надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Швеції Мартін Хаґстрьом.

Про роль жінки в українській політиці та боротьбу з ґендерними стереотипами говорили під час медійного марафону. Досвідом інших країн ділилися політики, дипломати та представники громадської думки.

"Я думаю, що потрібно, звичайно, відкривати простір для жінок, давати їм впевненість у тому, що вони багато чого можуть зробити в політиці. Коли я дивлюсь на жінок з якими спілкуюся у Верховній Раді і у виконавчій владі України, то я бачу, що багато чого вже досягнуто", – зауважив Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії Джудіт Гоф.

Попри значні досягнення, нині в українській політиці та на керівних посадах переважна більшість – чоловіки. Тоді як у багатьох країнах ЄС міцні позиції не перший рік займають жінки. Значним кроком для досягнення рівності стане запровадження і у нашому парламенті ґендерних квот, впевнені фахівці.

Теги: Євросоюз Жінки у Раді
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