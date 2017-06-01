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В Україні знімуть фільм про Анну Ярославну

22:21, сьогодні 457 Читать новость на русском
Анна Ярославна
Анна Ярославна / Фото з відкритих джерел

В Україні знімуть фільм про Анну Ярославну, доньку князя Ярослава Мудрого та королеву Франції. В основі драми "Анна Київська" – історичний роман французької письменниці Жаклін Доксуа.

Про це повідомляє Детектор Медіа.

Стрічку зніматимуть у співпраці України та Франції. Режисером картини буде француз, триразовий володар премії "Сезар" Ів Анжело.

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Зйомки фільму заплановані на літо-осінь наступного року. У широкий прокат "Анна Київська" вийде у 2019 році.

За словами творців фільму, вони хочуть зняти історичний фільм, що продемонструє виняткову роль, яку зіграла династія Ярослава Мудрого у французькому державотворенні.

До слова, на початку тижня привласнити Анну Ярославну спробував Володимир Путін. Під час візиту до Парижа він заявив, що французько-російські відносини начебто розпочалися з того часу, коли Анна Ярославна переїхала до Франції.

Теги: Історія Україна Культура Кіно Франція
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