В Україні знімуть фільм про Анну Ярославну, доньку князя Ярослава Мудрого та королеву Франції. В основі драми "Анна Київська" – історичний роман французької письменниці Жаклін Доксуа.

Про це повідомляє Детектор Медіа.

Стрічку зніматимуть у співпраці України та Франції. Режисером картини буде француз, триразовий володар премії "Сезар" Ів Анжело.

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Зйомки фільму заплановані на літо-осінь наступного року. У широкий прокат "Анна Київська" вийде у 2019 році.

За словами творців фільму, вони хочуть зняти історичний фільм, що продемонструє виняткову роль, яку зіграла династія Ярослава Мудрого у французькому державотворенні.

До слова, на початку тижня привласнити Анну Ярославну спробував Володимир Путін. Під час візиту до Парижа він заявив, що французько-російські відносини начебто розпочалися з того часу, коли Анна Ярославна переїхала до Франції.